Маленькая колдунья, которой всего лишь сотня с небольшим лет, хочет попасть на шабаш, который ежегодно происходит на Лысой горе. Живущий с ней вместе мудрый ворон пытается отговорить ее от этой затеи, но маленькая колдунья ничего и слышать не желает. Она спрятавшись наблюдает за шабашем, но ее обнаруживает тетка Бимбула. Главная ведьма соглашается допустить ее на следующий шабаш через год, если наша героиня станет хорошей колдуньей.
СтранаЧехословакия / Германия
Продолжительность1 час 36 минут
Год выпуска1984
ПроизводствоKrátký Film Praha
Другие названия
Malá carodejnice, A Little Witch, Die kleine Hexe, La petite sorcière, A Bruxinha, La brujita, A kis boszorka, De kleine heks, Den lilla häxan, Den lille heks, Den lille heksa, Küçük Cadı, La piccola strega, Malá carodejnica, Mala carodejnice, Mala carovnica, Mala czarownica, Mazā raganiņa, Mazoji ragana, Mica vrăjitoare, Penyihir Kecil, Pikku noita, Väike nõid, Wie die kleine Hexe das Zaubern lernte, Η μικρή μάγισσα, Маленька відьма, 小さな魔女