Постер фильма Bagger Drama
1 постер
Bagger Drama

Bagger Drama

Bagger Drama 18+
Страна Швейцария
Продолжительность 1 час 34 минуты
Год выпуска 2024
Производство Dschoint Ventschr Filmproduktion AG
Другие названия
Bagger Drama
Режиссер
Пит Баумгартнер
В ролях
Беттина Стуки
Phil Hayes
Vincent Furrer
Maximilian Reichert
Karin Pfammatter
Рейтинг фильма

7.4
10 голосов
7.4 IMDb
Отзывы о фильме
Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
