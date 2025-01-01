Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма Brunaupark
1 постер
Киноафиша Фильмы Brunaupark

Brunaupark

Brunaupark 18+
Напомним о выходе в прокат
Страна Швейцария
Продолжительность 1 час 31 минута
Год выпуска 2024
Бюджет 400 000 CHF
Производство Langfilm
Другие названия
Brunaupark
Режиссер
Felix Hergert
Dominik Zietlow
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг фильма

7.2
Оцените 10 голосов
7.2 IMDb
Написать отзыв
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Август
Август
2025, Россия, драма, исторический, военный
Первый на Олимпе
Первый на Олимпе
2025, Россия, драма
Финник 2
Финник 2
2025, Россия, анимация, семейный
Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость
Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Дракула
Дракула
2025, Франция, мелодрама, фэнтези, ужасы
Трон: Арес
Трон: Арес
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Лермонтов
Лермонтов
2025, Россия / Грузия, биография
Глазами пса
Глазами пса
2025, США, ужасы, триллер
Долгая прогулка
Долгая прогулка
2025, США, ужасы
Зверопоезд
Зверопоезд
2025, Франция, боевик, анимация, комедия
Грабитель с крыши
Грабитель с крыши
2025, США, криминал, драма
Битва за битвой
Битва за битвой
2025, США, криминал, драма, триллер
До такого даже Кэмерон не додумался: легендарный Хичкок едва не снял свой «Титаник» – идея была безумной, но запретили «наверху»
Новый трукрайм оказался лучше позорного «Монстра» с Чарли Ханнэмом по всем фронтам: рейтинг 100/100, маньяк – прообраз Пеннивайза
«Подмену» от Гайдая заметите не сразу: Кремль в «Иван Васильевич меняет профессию» пришлось снимать в сотнях километров от Москвы
Новый сериал с Эклсом мог повторить успех «Сверхов», но его закрыли без объяснения причин: а ведь актер мечтал о нем с детства
Не так уж много серий, но зато какое наслаждение: сколько сезонов в сериале «Король Талсы»?
Видел битву с Волан-де-Мортом, но из фильма его вырезали: сериал по «Гарри Поттеру» покажет героя, предсказавшего судьбу Хогвартса
Забудьте про «чуть-чуть перед сном»: во сколько часов обойдется вам финал «Очень странных дел» – и когда его смотреть
Странный незнакомец идет с вами в горы: Быков снял свой «Перевал Дятлова» - и все равно получились «Лихие»
Мурманск в «Бенджамине Баттоне» снимали в Канаде – но сразу 2 момента здесь русские по-настоящему: «Оскар» фильму дали не зря
Угадаете, где снимали «След»? Колесили по одной области, постоянно возвращаясь в одни и те же места
Сейчас такое кино днем с огнем не сыщешь: 3 сильнейших фильма из «нулевых» — каждый обязателен к просмотру
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше