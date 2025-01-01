Меню
Постер фильма Confessions of Thomas Mann, Confidence Man
1 постер
Киноафиша Фильмы Confessions of Thomas Mann, Confidence Man

Confessions of Thomas Mann, Confidence Man

Bekenntnisse des Hochstaplers Thomas Mann 18+
Страна Германия
Продолжительность 1 час 31 минута
Год выпуска 2024
Производство Florianfilm GmbH, Zweites Deutsches Fernsehen (ZDF), ARTE
Другие названия
Bekenntnisse des Hochstaplers Thomas Mann, Thomas Mann et son double, 湯瑪斯曼：騙術與自白
Режиссер
Андре Шефер
В ролях
Sebastian Schneider
Friedel Anderson
Нильс Ровира-Муньос
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг фильма

5.8
Оцените 10 голосов
5.8 IMDb
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
