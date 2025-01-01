Меню
5.7 Рейтинг IMDb: 5.7
Киноафиша Фильмы Уголовка

Уголовка

La crime 18+
О фильме

Известный адвокат убит двумя лже-полицейскими в его кабинете во Дворце Правосудия. Следствие поручают комиссару Грифону, который однажды совершил промашку в работе и завалил крупное дело. Для страховки ему дают в помощники его старого приятеля, который несколько лет назад увел у комиссара любимую женщину. Завалить расследование для Грифона значит лишиться всего! Ему придется по-настоящему потрудиться, чтобы отыскать концы и распутать это таинственное дело…
Страна Франция
Продолжительность 1 час 43 минуты
Год выпуска 1983
Производство Films A2, T. Films
Другие названия
La crime, Уголовка, A bűntény, Brigada criminal: La crime, Cover Up, Crima, Das Wespennest, El crimen, Ölüme Çare Yok, Orquídea da Noite, Wespennest, Криминална полиция
Режиссер
Филипп Лабро
В ролях
Клод Брассер
Клод Брассер
Жан-Клод Бриали
Жан-Клод Бриали
Габриель Лазюр
Жан-Луи Трентиньян
Жан-Луи Трентиньян
Дейл Хэддон
Рейтинг фильма

5.7
Оцените 10 голосов
5.7 IMDb
