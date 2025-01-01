Известный адвокат убит двумя лже-полицейскими в его кабинете во Дворце Правосудия. Следствие поручают комиссару Грифону, который однажды совершил промашку в работе и завалил крупное дело. Для страховки ему дают в помощники его старого приятеля, который несколько лет назад увел у комиссара любимую женщину. Завалить расследование для Грифона значит лишиться всего! Ему придется по-настоящему потрудиться, чтобы отыскать концы и распутать это таинственное дело…
СтранаФранция
Продолжительность1 час 43 минуты
Год выпуска1983
ПроизводствоFilms A2, T. Films
Другие названия
La crime, Уголовка, A bűntény, Brigada criminal: La crime, Cover Up, Crima, Das Wespennest, El crimen, Ölüme Çare Yok, Orquídea da Noite, Wespennest, Криминална полиция