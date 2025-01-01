Судье Стивену Хардину кажется, что он сходит с ума: из-за оплошности полицейских, совершивших ошибку при задержании преступника, он вынужден признать его невиновным. В результате убийца 8-летнего мальчика оказывается на свободе. Это не единичный случай. Судья Бен Кофилд, видя душевные терзания Хардина, предлагает ему стать членом тайного общества, члены которого — такие же слуги несовершенной системы правосудия. Главная цель организации — разбираться с преступниками собственными силами.
СтранаСША
Продолжительность1 час 49 минут
Год выпуска1983
Сборы в мире$5 555 305
ПроизводствоTwentieth Century Fox, Frank Yablans Presentations
The Star Chamber, Ein Richter sieht rot, La nuit des juges, A Câmara Secreta, A törvény ökle, Condannato a morte per mancanza di indizi, De nacht der rechters, Den inre cirkeln, Dödens domstol, Dommeren ser rødt, Frikjent til døden, I nyhta ton dikaston, Justiție finală, La chambre etoilee, La chambre étoilée, Los jueces de la ley, Los verdugos de la justicia, O Esquadrão da Justiça, Päiväsi ovat luetut, Trybunał, Zvezdana komora, Η νύχτα των δικαστών, Звездная палата, Тайният съд, 密殺集団