Постер фильма Spilt Milk
1 постер
Киноафиша Фильмы Spilt Milk

Spilt Milk

Spilt Milk 18+
Страна Ирландия
Продолжительность 1 час 31 минута
Год выпуска 2024
Производство 925 Productions, Randan Film and Television Productions
Другие названия
Spilt Milk, Mis juhtus, see juhtus
Режиссер
Brian Durnin
В ролях
Cillian Sullivan
Naoise Kelly
Даниэль Галлиган
Лоуренс О’Фуаран
Пом Бойд
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг фильма

7.3
Оцените 10 голосов
7.3 IMDb
