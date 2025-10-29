Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма G-DRAGON IN CINEMA [Übermensch]
1 постер
Пойду 5
Не пойду 0
Киноафиша Фильмы G-DRAGON IN CINEMA [Übermensch]

G-DRAGON IN CINEMA [Übermensch]

G-DRAGON IN CINEMA [Übermensch]
Напомним о выходе в прокат
Пойду 5
Не пойду 0
G-DRAGON IN CINEMA [Übermensch] - trailer
G-DRAGON IN CINEMA [Übermensch]  trailer
Страна Южная Корея
Продолжительность 1 час 46 минут
Год выпуска 2025
Премьера в мире 29 октября 2025
Дата выхода
29 октября 2025 Болгария
29 октября 2025 Казахстан 14+
29 октября 2025 Латвия N12
29 октября 2025 Польша
29 октября 2025 Румыния
29 октября 2025 Хорватия
29 октября 2025 Чехия
Производство CJ 4DPlex, CJ ENM, ScreenX Studio
Другие названия
G-Dragon in Cinema [Übermensch], G-DRAGOn in CINEMA, G-DRAGON IN CINEMA〔Übermensch〕
Режиссер
Jinho Byun
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг фильма

0.0
Оцените 1 голос
Написать отзыв
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Трейлеры фильма Все трейлеры
G-DRAGON IN CINEMA [Übermensch] - trailer
G-DRAGON IN CINEMA [Übermensch] Trailer
Все трейлеры Все главные трейлеры на нашем канале
Август
Август
2025, Россия, драма, исторический, военный
Первый на Олимпе
Первый на Олимпе
2025, Россия, драма
Финник 2
Финник 2
2025, Россия, анимация, семейный
Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость
Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Дракула
Дракула
2025, Франция, мелодрама, фэнтези, ужасы
Трон: Арес
Трон: Арес
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Глазами пса
Глазами пса
2025, США, ужасы, триллер
Лермонтов
Лермонтов
2025, Россия / Грузия, биография
Долгая прогулка
Долгая прогулка
2025, США, ужасы
Грабитель с крыши
Грабитель с крыши
2025, США, криминал, драма
Битва за битвой
Битва за битвой
2025, США, криминал, драма, триллер
Опасные связи
Опасные связи
2024, США, ужасы, детектив, триллер
«Как спектакль в сельском клубе»: сериал «Желтый глаз тигра», может, и неплох, но его портит нелепая деталь
Фильм с Томом Крузом перевернул традиции японского ранобэ: какой порядок нарушила «Грань будущего» и что с ней будет теперь
До такого даже Кэмерон не додумался: легендарный Хичкок едва не снял свой «Титаник» – идея была безумной, но запретили «наверху»
Видел битву с Волан-де-Мортом, но из фильма его вырезали: сериал по «Гарри Поттеру» покажет героя, предсказавшего судьбу Хогвартса
«Треш-хоррор, предвосхитивший "Субстанцию"»: 3 фильма, после которых вы не заснете (и не всегда от страха) – если «Оно» и «Звонок» уже надоели
Забудьте про «чуть-чуть перед сном»: во сколько часов обойдется вам финал «Очень странных дел» – и когда его смотреть
В «Мажоре» даже не напрягся: Прилучный никогда не скрывал, какая роль далась ему кровью и потом
Странный незнакомец идет с вами в горы: Быков снял свой «Перевал Дятлова» - и все равно получились «Лихие»
Не боялся хоббитов и Гэндальфа: лишь один герой «Властелина колец» внушал Саурону ужас — и этот страх его погубил
Угадаете, где снимали «След»? Колесили по одной области, постоянно возвращаясь в одни и те же места
МакКонахи отказался проходить ДНК-тест: может выясниться, что его брат - Харрельсон, а отец - серийный убийца
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше