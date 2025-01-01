Меню
Постер фильма Homebound
Киноафиша Фильмы Homebound

Homebound

Homebound
Страна Индия / США / Франция
Продолжительность 1 час 59 минут
Год выпуска 2025
Сборы в мире $47 236
Производство Dharma Productions
Другие названия
Homebound, Jak bracia
Режиссер
Нирадж Гайван
В ролях
Ишан Кхаттар
Вишал Джетха
Джанви Капур
Yogendra Vikram Singh
Shastri Abhishek
Рейтинг фильма

8.1
Оцените 10 голосов
8.1 IMDb
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
