О фильме
Homebound
Homebound
Homebound
драма
Страна
Индия / США / Франция
Продолжительность
1 час 59 минут
Год выпуска
2025
Сборы в мире
$47 236
Производство
Dharma Productions
Другие названия
Homebound, Jak bracia
Режиссер
Нирадж Гайван
В ролях
Ишан Кхаттар
Вишал Джетха
Джанви Капур
Yogendra Vikram Singh
Shastri Abhishek
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма
8.1
Оцените
10
голосов
8.1
IMDb
