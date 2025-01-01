Меню
Постер фильма They Call Him OG
1 постер
They Call Him OG

They Call Him OG

They Call Him OG
Страна Индия
Продолжительность 2 часа 35 минут
Год выпуска 2025
Сборы в мире $732 711
Производство DVV Entertainment
Другие названия
They Call Him OG, OG
Режиссер
Суджитх
В ролях
Pawan Kalyan
Эмран Хашми
Priyanka Arulmohan
Nalla Sreedhar Reddy Gabbar
Shaan Kakkar
Рейтинг фильма

6.9
6.8 IMDb
Кадры из фильма
