О мультфильме
Расписание
Кадры
Персоны
Постеры
1 постер
Киноафиша
Фильмы
The Great History of Western Philosophy
The Great History of Western Philosophy
La gran historia de la filosofía occidental
Напомним о выходе в прокат
анимация
комедия
Страна
Мексика
Продолжительность
1 час 13 минут
Год выпуска
2025
Производство
Fedora Productions
Другие названия
La gran historia de la filosofía occidental, The Great History of Western Philosophy
Режиссер
Aria Covamonas
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг мультфильма
3.9
Оцените
10
голосов
3.9
IMDb
Написать отзыв
Смотреть в кино
Сейчас мультфильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот мультфильм снова появится в прокате
Сообщить о выходе в прокат
Отзывы о мультфильме
Обсудить в чате
Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
