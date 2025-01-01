Меню
Постер мультфильма Тхэ-иль
Рейтинги
7.1 Рейтинг IMDb: 7.1
Киноафиша Фильмы Тхэ-иль

Тхэ-иль

Chun Tae-Il 18+
Страна Южная Корея
Продолжительность 1 час 39 минут
Год выпуска 2021
Сборы в мире $809 733
Производство Jilrarabi, Myung Films, STUDIO ROOMER
Другие названия
Chun Tae-Il, Chun Tae-il: A Flame That Lives On, La llama de la esperanza, 태일이, 血汗英雄全泰壹
Режиссер
Хон Джун-пхё
В ролях
Чан Дон-юн
Чан Дон-юн
Ём Хе-ран
Ём Хе-ран
Чин Сон-гю
Чин Сон-гю
Квон Хэ-хё
Чон Е-джин
7.1
7.1 IMDb
