О мультфильме
Расписание
Кадры
Персоны
Постеры
Рейтинги
7.1
Рейтинг IMDb: 7.1
Оцените
2 постера
Киноафиша
Фильмы
Тхэ-иль
Тхэ-иль
Chun Tae-Il
18+
Напомним о выходе в прокат
анимация
биография
драма
Страна
Южная Корея
Продолжительность
1 час 39 минут
Год выпуска
2021
Сборы в мире
$809 733
Производство
Jilrarabi, Myung Films, STUDIO ROOMER
Другие названия
Chun Tae-Il, Chun Tae-il: A Flame That Lives On, La llama de la esperanza, 태일이, 血汗英雄全泰壹
Режиссер
Хон Джун-пхё
В ролях
Чан Дон-юн
Ём Хе-ран
Чин Сон-гю
Квон Хэ-хё
Чон Е-джин
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг мультфильма
7.1
Оцените
10
голосов
7.1
IMDb
Написать отзыв
Смотреть в кино
Сейчас мультфильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот мультфильм снова появится в прокате
Сообщить о выходе в прокат
Отзывы о мультфильме
Обсудить в чате
Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
