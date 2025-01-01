Меню
Сын Монголии

Syn Mongolii 18+
О фильме

Пастух Цевен влюблен в лихую девушку Дулму. Чтобы добиться ответной любви, он отправляется на поиски сказочного сада, плоды которого, как гласит легенда, сделают его богатырем. Цевен еще не знает, что попал в ловушку хитрых претендентов на руку и сердце Дулмы, которые отсылают его во Внутреннюю Монголию. Цевен оказывается в плену у японцев. Думы о сказочном саде отступают, герой начинает осознавать реальность и задумываться о свободном будущем родной Монголии. С помощью нового друга ему удается избежать казни и вернуться на родину, где все это время его ждет преданная Дулма.

Страна СССР
Продолжительность 1 час 23 минуты
Год выпуска 1936
Производство Киностудия «Ленфильм»
Другие названия
Syn Mongolii, Сын Монголии, El hijo de la Mongolia, Fils de Mongolie, Mongoliets son, Son of Mongolia, Un fils de la Mongolie
Режиссер
Илья Трауберг
В ролях
Чимэдийн Цэвээн
Igin-Khorlo
Susor-Barma
Bato-Ochir Danzan
Gam-Bo
Рейтинг фильма

7.5
Оцените 10 голосов
7.5 IMDb
