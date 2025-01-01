Пастух Цевен влюблен в лихую девушку Дулму. Чтобы добиться ответной любви, он отправляется на поиски сказочного сада, плоды которого, как гласит легенда, сделают его богатырем. Цевен еще не знает, что попал в ловушку хитрых претендентов на руку и сердце Дулмы, которые отсылают его во Внутреннюю Монголию. Цевен оказывается в плену у японцев. Думы о сказочном саде отступают, герой начинает осознавать реальность и задумываться о свободном будущем родной Монголии. С помощью нового друга ему удается избежать казни и вернуться на родину, где все это время его ждет преданная Дулма.