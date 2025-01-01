Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма Hobal
1 постер
Киноафиша Фильмы Hobal

Hobal

Hobal 18+
Напомним о выходе в прокат
Страна Саудовская Аравия
Продолжительность 1 час 54 минуты
Год выпуска 2024
Бюджет $4 000 000
Сборы в мире $162 749
Производство Shaf
Другие названия
Hobal
В ролях
Мила Аль Захрани
Taraf Al Obaidy
Fayez Bin Jurays
Мишал Альмутаири
Ibrahim Al Hassaoui
Rawya Ahmed
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг фильма

7.8
Оцените 10 голосов
7.8 IMDb
Написать отзыв
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Кадры из фильма
Август
Август
2025, Россия, драма, исторический, военный
Первый на Олимпе
Первый на Олимпе
2025, Россия, драма
Финник 2
Финник 2
2025, Россия, анимация, семейный
Горыныч
Горыныч
2025, Россия, приключения, сказка
Алиса в Стране чудес
Алиса в Стране чудес
2025, Россия, мюзикл
Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость
Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Дракула
Дракула
2025, Франция, мелодрама, фэнтези, ужасы
Трон: Арес
Трон: Арес
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Лермонтов
Лермонтов
2025, Россия / Грузия, биография
Глазами пса
Глазами пса
2025, США, ужасы, триллер
Долгая прогулка
Долгая прогулка
2025, США, ужасы
Битва за битвой
Битва за битвой
2025, США, криминал, драма, триллер
Чтобы разобраться в отношениях Маринетт и Адриана, придется начать с конца: правильная хронология «Леди Баг и Супер-Кота»
Три зацепки и три разных места на карте России: зрители вычислили, где живут герои мультика «Маша и Медведь»
Так вот против кого воевал T. Ocellus: во франшизе «Чужой» появился монстр пострашнее ксеноморфа - смотришь и гадко становится (фото)
Не просто умный и красивый: разбираем главный миф о Бэтмене — на самом деле у него есть суперспособности
Осень – время утепляться: эти герои так и сделали – а вы вспомните 5 фильмов СССР по кадрам с их шарфами (тест)
«Мы не сомневались»: «Игра в кальмара» возвращается с новым сезоном уже в ноябре — 456 игроков опять сразятся за главный приз
Украл, выпил, в тюрьму: «Лихие» — кто из героев реально сидел и чем кончили их прототипы
«Не смотрите его в одиночку»: в Корее сняли «Паранормальное явление», и хоррор уже выносит конкурентов — скоро выйдет в кино
«Маше и Медведю» такое и не снилось: Nickelodeon возрождает «Губку Боба» — на 626-й серии история только начинается
«Физкульт-привет!»: только фанаты «Джентльменов удачи» пройдут тест на знание 6 цитат из фильма
Оставьте хотя бы Халка: в новом «Человеке-пауке» не будет героя, которого так все ждали — надежды на большой камбэк тают
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше