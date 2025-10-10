Ксеноморфы бывают разные – черные, серые, страшные: почему монстры в «Чужой: Земля» непохожи на классических Чужих

Физика ушла в отпуск: разбираем абсурдную смерть Визериса из «Игры престолов» от золотой короны (температура — не та, звук — не тот)

7 лет казалось, что это невозможно: в «Магической битве» официально появился герой эпичнее и круче Годжо Сатору

Дракоша влюбилась в Осла. Глупый Ослик: сколько детей было у самой странной парочки «Шрэка»

Осторожно: вызывает острое желание устроить марафон! 5 коротких хоррор-сериалов, которые не захочется выключать до самого конца

На Хэллоуин будет не по себе и взрослым: топ-5 фильмов для детей, которые на самом деле страшнее, чем должны быть

Фанаты «Шрека» прозрели: на происхождение Чарминга все закрывали глаза — но теперь ясно, почему он называл себя принцем

«Интерстеллар» даже не попал: вот какие фильмы XXI века действительно заслужили место в топ-5 Sci-Fi

Провалившийся фэнтези-фильм Гая Ричи снова в топе стриминга спустя 8 лет после релиза — картина точно понравится фанатам «Игры престолов»

Как звали Фею-крестную из «Шрэка»? Изначально она должна была появиться еще в первой части – и совсем в другом амплуа