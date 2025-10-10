Меню
Avihitham

Avihitham
Страна Индия
Продолжительность 1 час 45 минут
Год выпуска 2025
Премьера в мире 10 октября 2025
Дата выхода
10 октября 2025 ОАЭ 18TC
Производство E4 Experiments, Imagin Cinemas, Marley State Of Mind
Другие названия
Avihitham
Режиссер
Сенна Хегде
В ролях
Винит Васудеван
Vrindha Menon
Unni Raja
Renji Kankol
Ammini Chandralayam
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг фильма

7.8
Оцените 14 голосов
8.4 IMDb
