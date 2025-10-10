Меню
О фильме
Расписание
Персоны
Постеры
1 постер
Пойду
0
Не пойду
0
Avihitham
Avihitham
Avihitham
комедия
Пойду
0
Не пойду
0
Страна
Индия
Продолжительность
1 час 45 минут
Год выпуска
2025
Премьера в мире
10 октября 2025
Дата выхода
10 октября 2025
ОАЭ
18TC
Производство
E4 Experiments, Imagin Cinemas, Marley State Of Mind
Другие названия
Avihitham
Режиссер
Сенна Хегде
В ролях
Винит Васудеван
Vrindha Menon
Unni Raja
Renji Kankol
Ammini Chandralayam
Рейтинг фильма
7.8
Оцените
14
голосов
8.4
IMDb
Отзывы о фильме
Смотреть кино в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667