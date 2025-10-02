Меню
Рейтинг IMDb: 7.6
Feeha Eh Yaani

Feeha Eh Yaani
Страна Египет
Продолжительность 2 часа 20 минут
Год выпуска 2025
Премьера в мире 2 октября 2025
Дата выхода
2 октября 2025 ОАЭ 18TC
Производство Magic Beans, Rasheedy Production, Roznama
Другие названия
Feeha Eh Yaani
Режиссер
Omar Roshdy Hamed
В ролях
Retal Abdelaziz
Гада Адель
Maged El-Kidwani
Асма Галал
Mimi Gamal
7.7
7.6 IMDb
«Интерстеллар» даже не попал: вот какие фильмы XXI века действительно заслужили место в топ-5 Sci-Fi
