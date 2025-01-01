Меню
Постер фильма TheatreHD: Теодор Курентзис. Бунтарь от классики
Постер фильма TheatreHD: Теодор Курентзис. Бунтарь от классики
Киноафиша Фильмы TheatreHD: Теодор Курентзис. Бунтарь от классики

TheatreHD: Теодор Курентзис. Бунтарь от классики

Currentzis: The Classical Rebel 18+
О фильме

Этот документальный фильм 2016 года – редкая возможность увидеть, как Теодор Курентзис и musicAeterna работали над легендарной записью оперы Моцарта «Дон Жуан», получившей множество престижных наград. Долгосрочное сотрудничество компании-мейджора Sony Classical с российским коллективом само по себе уникально. Контракт на запись сразу трёх самых известных опер Моцарта в исторически информированном исполнении в Пермском оперном театре – явление, выходящее из ряда вон. Решение дирижёра перезаписать всю партитуру «Дон Жуана» заново и согласие звукозаписывающей компании на это – невероятное событие в сфере музыкального бизнеса. Но оно произошло. Как и почему – исследует режиссёр Кристиан Бергер. Его фильм – это поэтичное, медитативное и вдумчивое наблюдение за процессом создания одной из самых значительных работ musicAeterna «пермского периода», а также биографический портрет дирижёра-бунтаря и его оркестра: сообщества соратников и единомышленников, совершающих революцию в мире музыки. Пока весь мир считает, что Пермь – это где-то там, где заканчивается Европа, дирижёр Теодор Курентзис и его оркестр musicAeterna меняют мир классической музыки и превращают уральский промышленный город в один из крупнейших культурных центров России и Европы. Фильм Кристиана Бергера сочетает высокие журналистские стандарты с интригующим подходом к миру классической музыки и артистам. Документалист заглядывает за кулисы творческого процесса и увенчивает всю конструкцию бессмертной музыкой Моцарта.

Страна Германия
Продолжительность 53 минуты
Год выпуска 2016
Производство Bernhard Fleischer Moving Images, Deutsche Welle, Sony Classical International
Другие названия
Currentzis: The Classical Rebel, Κουρεντζής. Κλασικός κι αντάρτης
Режиссер
Christian Berger
Рейтинг фильма

0.0
Оцените 0 голосов
Отзывы о фильме Обсудить в чате
