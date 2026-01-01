Оповещения от Киноафиши
Киноафиша Фильмы Арко Награды и номинации мультфильма Арко

Награды и номинации мультфильма Арко 2025

Оскар 2026 Оскар 2026
Лучший анимационный полнометражный фильм
Номинант
Каннский кинофестиваль 2025 Каннский кинофестиваль 2025
Золотая камера
Номинант
Золотой глобус 2026 Золотой глобус 2026
Лучший анимационный фильм
Номинант
