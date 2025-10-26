Меню
О фильме
Расписание
Кадры
Персоны
Постеры
1 постер
Кланк и Золотой Шрам
Clank and the Golden Scar
боевик
триллер
Страна
Швеция
Продолжительность
2 часа 52 минуты
Год выпуска
2025
Премьера онлайн
26 октября 2025
Премьера в мире
26 октября 2025
Производство
DEP Films
Другие названия
Clank and the Golden Scar, Clank: Golden Scar, Clank e a Cicatriz Dourada, Clank e la Cicatrice D'oro, Clank et la Cicatrice Dorée, Clank ja Kultainen Arpi, Clank und die Goldene Narbe, Clank y la cicatriz dorada, Кланк и Золотой Шрам
Режиссер
Pauli Janhunen Calderón
В ролях
David Anghel
Pauli Janhunen Calderón
Kevin Jimenez Bernal
Эмильяно Валдес
Rebecka Andersson
Рейтинг фильма
0.0
Кадры из фильма
