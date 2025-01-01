Бабля жил в живописной индийской деревне Кокан вместе со своими родителями. Он был твёрдо намерен присоединиться к театральной труппе, отправляющейся на гастроли в Россию, так как был убеждён, что там его ждёт лучшая доля. Из-за этого его отношения с родителями стали очень напряжёнными. В России Бабля начал новую жизнь, влюбился в девушку индийско-русского происхождения и у них родилась очаровательная дочь Пари. Бабля с женой работали в пабе, где оба трагически погибли во время крупной драки. Девочка осталась сиротой. Узнав об этом, родители Бабли спешат в Россию и находят внучку в приёмной семье. Несмотря на юридические сложности, они начинают бороться за переезд Пари в Индию.