Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма Подснежник
1 постер
Киноафиша Фильмы Подснежник

Подснежник

Snow Flower 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

Бабля жил в живописной индийской деревне Кокан вместе со своими родителями. Он был твёрдо намерен присоединиться к театральной труппе, отправляющейся на гастроли в Россию, так как был убеждён, что там его ждёт лучшая доля. Из-за этого его отношения с родителями стали очень напряжёнными. В России Бабля начал новую жизнь, влюбился в девушку индийско-русского происхождения и у них родилась очаровательная дочь Пари. Бабля с женой работали в пабе, где оба трагически погибли во время крупной драки. Девочка осталась сиротой. Узнав об этом, родители Бабли спешат в Россию и находят внучку в приёмной семье. Несмотря на юридические сложности, они начинают бороться за переезд Пари в Индию.

Страна Индия
Продолжительность 1 час 52 минуты
Год выпуска 2024
Бюджет $500 000
Производство Deepak Kumar Films, Kartina Entertainment, Seven Feathers Studio
Другие названия
Snow Flower, Подснежник
В ролях
Manawa Devendra Bhagwat
Chhaya Kadam
Vaibhav Mangale
Сарфараз Алам
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг фильма

0.0
Оцените 0 голосов
Написать отзыв
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Август
Август
2025, Россия, драма, исторический, военный
Первый на Олимпе
Первый на Олимпе
2025, Россия, драма
Финник 2
Финник 2
2025, Россия, анимация, семейный
Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость
Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Дракула
Дракула
2025, Франция, мелодрама, фэнтези, ужасы
Трон: Арес
Трон: Арес
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Глазами пса
Глазами пса
2025, США, ужасы, триллер
Лермонтов
Лермонтов
2025, Россия / Грузия, биография
Долгая прогулка
Долгая прогулка
2025, США, ужасы
Грабитель с крыши
Грабитель с крыши
2025, США, криминал, драма
Битва за битвой
Битва за битвой
2025, США, криминал, драма, триллер
Опасные связи
Опасные связи
2024, США, ужасы, детектив, триллер
Бильбо, хватит болтать! Главный ляп «Хоббита», из-за которого гномы могли вообще не дожить до рассвета
«Шурик так не сможет!» — кричал Гайдай: как за 40 рублей и три бутылки родилась машина времени в фильме «Иван Васильевич меняет профессию»
Самая душевная комедия 2025 года: где бесплатно смотреть фильм «На деревню дедушке» с Юрием Стояновым
Видел битву с Волан-де-Мортом, но из фильма его вырезали: сериал по «Гарри Поттеру» покажет героя, предсказавшего судьбу Хогвартса
Мурманск в «Бенджамине Баттоне» снимали в Канаде – но сразу 2 момента здесь русские по-настоящему: «Оскар» фильму дали не зря
МакКонахи отказался проходить ДНК-тест: может выясниться, что его брат - Харрельсон, а отец - серийный убийца
Новый сериал с Эклсом мог повторить успех «Сверхов», но его закрыли без объяснения причин: а ведь актер мечтал о нем с детства
«Треш-хоррор, предвосхитивший "Субстанцию"»: 3 фильма, после которых вы не заснете (и не всегда от страха) – если «Оно» и «Звонок» уже надоели
Не боялся хоббитов и Гэндальфа: лишь один герой «Властелина колец» внушал Саурону ужас — и этот страх его погубил
Угадаете, где снимали «След»? Колесили по одной области, постоянно возвращаясь в одни и те же места
В «Мажоре» даже не напрягся: Прилучный никогда не скрывал, какая роль далась ему кровью и потом
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше