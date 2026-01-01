Фильм повествует о процессе образования частной научно- исследовательской агломерации в деревне Подмосковья. После несчастного случая, обернувшемся потерей части руки, главный герой - Дмитрий Калинин на собственные средства затевает глобальный проект по созданию Инженерно технического ХАБа, в который привлекает инженеров с передовыми идеями. В последствии помогает им осуществить проекты и довести их до серийного производства, чем меняет жизнь и судьбу инженеров-энтузиастов.

