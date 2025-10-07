Сэтти Роуз нанимает начинающего романиста Хуана, чтобы тот написал для неё сочинение для праздничного конкурса. В результате путаницы все начинают верить в то, что Хуан и дочь Сэтти, Лили, помолвлены. Вся семья Роуз оказывается втянута в незабываемое рождественское приключение, которое сблизит их ещё сильнее.
СтранаКанада / США
Продолжительность1 час 24 минуты
Год выпуска2024
Премьера онлайн7 октября 2025
Премьера в мире7 октября 2025
ПроизводствоTwo 4 The Money Media, MarVista Entertainment
Другие названия
Confessions of a Christmas Letter, Признания в рождественском письме