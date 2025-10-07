Меню
Признания в рождественском письме

Confessions of a Christmas Letter 18+
О фильме

Сэтти Роуз нанимает начинающего романиста Хуана, чтобы тот написал для неё сочинение для праздничного конкурса. В результате путаницы все начинают верить в то, что Хуан и дочь Сэтти, Лили, помолвлены. Вся семья Роуз оказывается втянута в незабываемое рождественское приключение, которое сблизит их ещё сильнее.
Страна Канада / США
Продолжительность 1 час 24 минуты
Год выпуска 2024
Премьера онлайн 7 октября 2025
Премьера в мире 7 октября 2025
Производство Two 4 The Money Media, MarVista Entertainment
Другие названия
Confessions of a Christmas Letter, Признания в рождественском письме
Режиссер
Heather Hawthorn Doyle
В ролях
Анджела Кинси
Фред Эвануик
Гари Чок
Коллин Вилер
Карен Холнесс
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг фильма

5.3
Оцените 10 голосов
5.3 IMDb
Кадры из фильма
