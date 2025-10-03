Меню
Постер фильма 3
1 постер
Фильмы 3

3

3: The Movie
Страна США
Продолжительность 1 час 40 минут
Год выпуска 2025
Премьера онлайн 3 октября 2025
Премьера в мире 3 октября 2025
Бюджет $975 000
Производство Tiburón Films
Другие названия
3: The Movie, 3
Режиссер
Peter Ney
В ролях
Эрик Робертс
Эрик Робертс
Майкл Паре
Майкл Паре
Анна Грейс Барлоу
Калеб Руминер
Marcela Salmon
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг фильма

9.8
Оцените 15 голосов
9.8 IMDb
Кадры из фильма
