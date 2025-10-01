Оповещения от Киноафиши
Полуночная резня Минни

Полуночная резня Минни

Minnie's Midnight Massacre 18+
Страна США
Год выпуска 2025
Премьера онлайн 1 октября 2025
Премьера в мире 1 октября 2025
Производство B22 Films, Redford Films
Другие названия
Minnie's Midnight Massacre, Полуночная резня Минни
Режиссер
Бретт Бентман
Бретт Бентман
В ролях
Деррик Тедфорд
Деррик Тедфорд
Эрин Мари Гаррет
Doug Jeffery
Cliff Dean
Tiffany McDonald
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг фильма

0.0
Оцените 0 голосов
Место в рейтинге
Лучшие фильмы 2025 года  Лучшие комедии 
Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Кадры из фильма
