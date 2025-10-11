Меню
Встречные

Встречные

18+
О фильме

В плацкартном вагоне поезда Челябинск — Москва встречаются сорокалетний Гена и двадцатипятилетний Санек, молодой кинорежиссер. Гена едет к умирающей бабушке в родную глушь, а Санек — на премьеру своего фильма. Обманным путем Гена подбивает Санька сойти с поезда вместе с ним. За сотни километров от Москвы они проводят насыщенные полтора дня до следующего поезда. Гена представляет Сане весь срез своей жизни: историю семьи, любви, дружбы. Так, переживая все передряги вместе, Санек и Гена становятся настоящими друзьями. Эта случайная встреча становится для Сани судьбоносной, меняет мировоззрение и определяет тему его будущего фильма.

Страна Россия
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2025
Режиссер
Камила Рамазанова
В ролях
Дмитрий Куличков
Дмитрий Куличков
Михаил Горевой
Михаил Горевой
Филипп Ершов
Филипп Ершов
Раиса Рязанова
Раиса Рязанова
Артур Казберов
Артур Казберов
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг фильма

0.0
Оцените 1 голос
Отзывы о фильме
ikolmogorova 11 октября 2025, 21:23
Дебютный фильм молодой выпускницы ВГИКа (мастерская братьев Коттов) Камилы Рамазановой «Встречные" получил Спец приз жюри 33-м фестиваля… Читать дальше…
