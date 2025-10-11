В плацкартном вагоне поезда Челябинск — Москва встречаются сорокалетний Гена и двадцатипятилетний Санек, молодой кинорежиссер. Гена едет к умирающей бабушке в родную глушь, а Санек — на премьеру своего фильма. Обманным путем Гена подбивает Санька сойти с поезда вместе с ним. За сотни километров от Москвы они проводят насыщенные полтора дня до следующего поезда. Гена представляет Сане весь срез своей жизни: историю семьи, любви, дружбы. Так, переживая все передряги вместе, Санек и Гена становятся настоящими друзьями. Эта случайная встреча становится для Сани судьбоносной, меняет мировоззрение и определяет тему его будущего фильма.