В мае 1896 г. Гаджи Зейналабдин Тагиев по-прежнему крепок и предприимчив, но откровенно скучает, проводя теплое время года на даче в Мардакяне. Здесь же Гаджи планирует открыть школу садоводства, рассматривает варианты развития нефтяного сектора и даже подумывает о продаже своей нефтяной империи. Этого не понимает старший сын Исмаил – как можно продавать то, что приносит такой доход? Вдовец Гаджи одинок, ему нужна спутница – союзница и подруга, ему претит разгульный образ жизни бакинских миллионеров с многочисленными любовницами. Гаджи нужна семья. Он решает просить руки Соны Араблинской, младшей сестры Нурджахан Араблинской, жены Исмаила. План Гаджи вызывает недоумение у Араблинских (дважды родня?) и гнев Исмаила. Гаджи добивается своего – Сона сама дает согласие, родители уступают, но свадьба Гаджи и Соны разрушает отношения Гаджи и Исмаила.