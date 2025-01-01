Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма Тагиев III: Сона
1 постер
Киноафиша Фильмы Тагиев III: Сона

Тагиев III: Сона

Tagiyev III: Sona 12+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

В мае 1896 г. Гаджи Зейналабдин Тагиев по-прежнему крепок и предприимчив, но откровенно скучает, проводя теплое время года на даче в Мардакяне. Здесь же Гаджи планирует открыть школу садоводства, рассматривает варианты развития нефтяного сектора и даже подумывает о продаже своей нефтяной империи. Этого не понимает старший сын Исмаил – как можно продавать то, что приносит такой доход? Вдовец Гаджи одинок, ему нужна спутница – союзница и подруга, ему претит разгульный образ жизни бакинских миллионеров с многочисленными любовницами. Гаджи нужна семья. Он решает просить руки Соны Араблинской, младшей сестры Нурджахан Араблинской, жены Исмаила. План Гаджи вызывает недоумение у Араблинских (дважды родня?) и гнев Исмаила. Гаджи добивается своего – Сона сама дает согласие, родители уступают, но свадьба Гаджи и Соны разрушает отношения Гаджи и Исмаила.

Страна Азербайджан
Продолжительность 1 час 55 минут
Год выпуска 2025
Режиссер
Заур Гасымлы
В ролях
Пярвиз Маммедрзаев
Гурбан Исмаилов
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг фильма

0.0
Оцените 0 голосов
Написать отзыв
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Август
Август
2025, Россия, драма, исторический, военный
Первый на Олимпе
Первый на Олимпе
2025, Россия, драма
Финник 2
Финник 2
2025, Россия, анимация, семейный
Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость
Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Дракула
Дракула
2025, Франция, мелодрама, фэнтези, ужасы
Трон: Арес
Трон: Арес
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Лермонтов
Лермонтов
2025, Россия / Грузия, биография
Глазами пса
Глазами пса
2025, США, ужасы, триллер
Долгая прогулка
Долгая прогулка
2025, США, ужасы
Зверопоезд
Зверопоезд
2025, Франция, боевик, анимация, комедия
Грабитель с крыши
Грабитель с крыши
2025, США, криминал, драма
Битва за битвой
Битва за битвой
2025, США, криминал, драма, триллер
Ридли Скотт задумывал финал «Чужого» другим - но тогда не было бы франшизы: вот какая судьба изначально ждала Рипли
Скорая смерть или память об отце? У татуировки Элли из «Одних из нас» смысл глубже, чем кажется
Фильм с Томом Крузом перевернул традиции японского ранобэ: какой порядок нарушила «Грань будущего» и что с ней будет теперь
Не боялся хоббитов и Гэндальфа: лишь один герой «Властелина колец» внушал Саурону ужас — и этот страх его погубил
Не так уж много серий, но зато какое наслаждение: сколько сезонов в сериале «Король Талсы»?
Новый сериал с Эклсом мог повторить успех «Сверхов», но его закрыли без объяснения причин: а ведь актер мечтал о нем с детства
«Треш-хоррор, предвосхитивший "Субстанцию"»: 3 фильма, после которых вы не заснете (и не всегда от страха) – если «Оно» и «Звонок» уже надоели
В «Мажоре» даже не напрягся: Прилучный никогда не скрывал, какая роль далась ему кровью и потом
Видел битву с Волан-де-Мортом, но из фильма его вырезали: сериал по «Гарри Поттеру» покажет героя, предсказавшего судьбу Хогвартса
МакКонахи отказался проходить ДНК-тест: может выясниться, что его брат - Харрельсон, а отец - серийный убийца
Угадаете, где снимали «След»? Колесили по одной области, постоянно возвращаясь в одни и те же места
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше