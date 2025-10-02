Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма Развозчик
1 постер
Пойду 0
Не пойду 0
Киноафиша Фильмы Развозчик

Развозчик

Hamburgo
Напомним о выходе в прокат
Пойду 0
Не пойду 0

О фильме

Разочарованный в жизни парень Герман погряз в долгах. Он соглашается на грязную работу, предложенную его старинным приятелем. Теперь герой развозит секс-работниц по ночным заведениям испанского региона Коста-дель-Соль. Ему приходится общаться со сломленными женщинами, которые не принадлежат сами себе и уже даже не мечтают о другой жизни. Герман всё ещё отчаянно надеется выбраться из нищеты. И когда предоставляется шанс, присваивает крупную сумму денег, принадлежащих мафии. Этот рискованный шаг становится для Германа роковым.

Страна Испания / Румыния
Продолжительность 1 час 50 минут
Год выпуска 2025
Премьера онлайн 2 октября 2025
Премьера в мире 2 октября 2025
Сборы в мире $30 071
Производство Canal Sur Radio y Televisión, Cinelabs Romania, Comunidad de Madrid
Другие названия
Hamburgo
Режиссер
Lino Escalera
В ролях
Хайме Лорэнте
Хайме Лорэнте
Рохер Касамахор
Рохер Касамахор
Йоана Бугарин
Тамара Касейяс
Rares Andrici
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг фильма

5.9
Оцените 10 голосов
5.8 IMDb
Написать отзыв
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Развозчик
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Август
Август
2025, Россия, драма, исторический, военный
Первый на Олимпе
Первый на Олимпе
2025, Россия, драма
Финник 2
Финник 2
2025, Россия, анимация, семейный
Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость
Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Дракула
Дракула
2025, Франция, мелодрама, фэнтези, ужасы
Трон: Арес
Трон: Арес
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Лермонтов
Лермонтов
2025, Россия / Грузия, биография
Глазами пса
Глазами пса
2025, США, ужасы, триллер
Долгая прогулка
Долгая прогулка
2025, США, ужасы
Зверопоезд
Зверопоезд
2025, Франция, боевик, анимация, комедия
Грабитель с крыши
Грабитель с крыши
2025, США, криминал, драма
Битва за битвой
Битва за битвой
2025, США, криминал, драма, триллер
«Как спектакль в сельском клубе»: сериал «Желтый глаз тигра», может, и неплох, но его портит нелепая деталь
Ридли Скотт задумывал финал «Чужого» другим - но тогда не было бы франшизы: вот какая судьба изначально ждала Рипли
Фильм с Томом Крузом перевернул традиции японского ранобэ: какой порядок нарушила «Грань будущего» и что с ней будет теперь
В «Мажоре» даже не напрягся: Прилучный никогда не скрывал, какая роль далась ему кровью и потом
Угадаете, где снимали «След»? Колесили по одной области, постоянно возвращаясь в одни и те же места
Мурманск в «Бенджамине Баттоне» снимали в Канаде – но сразу 2 момента здесь русские по-настоящему: «Оскар» фильму дали не зря
Новый сериал с Эклсом мог повторить успех «Сверхов», но его закрыли без объяснения причин: а ведь актер мечтал о нем с детства
Сейчас такое кино днем с огнем не сыщешь: 3 сильнейших фильма из «нулевых» — каждый обязателен к просмотру
Не так уж много серий, но зато какое наслаждение: сколько сезонов в сериале «Король Талсы»?
Видел битву с Волан-де-Мортом, но из фильма его вырезали: сериал по «Гарри Поттеру» покажет героя, предсказавшего судьбу Хогвартса
Не боялся хоббитов и Гэндальфа: лишь один герой «Властелина колец» внушал Саурону ужас — и этот страх его погубил
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше