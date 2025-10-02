Разочарованный в жизни парень Герман погряз в долгах. Он соглашается на грязную работу, предложенную его старинным приятелем. Теперь герой развозит секс-работниц по ночным заведениям испанского региона Коста-дель-Соль. Ему приходится общаться со сломленными женщинами, которые не принадлежат сами себе и уже даже не мечтают о другой жизни. Герман всё ещё отчаянно надеется выбраться из нищеты. И когда предоставляется шанс, присваивает крупную сумму денег, принадлежащих мафии. Этот рискованный шаг становится для Германа роковым.