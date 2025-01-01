Идеально несовместимы

До такого даже Кэмерон не додумался: легендарный Хичкок едва не снял свой «Титаник» – идея была безумной, но запретили «наверху»

Фильм с Томом Крузом перевернул традиции японского ранобэ: какой порядок нарушила «Грань будущего» и что с ней будет теперь

Ридли Скотт задумывал финал «Чужого» другим - но тогда не было бы франшизы: вот какая судьба изначально ждала Рипли

МакКонахи отказался проходить ДНК-тест: может выясниться, что его брат - Харрельсон, а отец - серийный убийца

Странный незнакомец идет с вами в горы: Быков снял свой «Перевал Дятлова» - и все равно получились «Лихие»

Угадаете, где снимали «След»? Колесили по одной области, постоянно возвращаясь в одни и те же места

Не боялся хоббитов и Гэндальфа: лишь один герой «Властелина колец» внушал Саурону ужас — и этот страх его погубил

Сейчас такое кино днем с огнем не сыщешь: 3 сильнейших фильма из «нулевых» — каждый обязателен к просмотру

Забудьте про «чуть-чуть перед сном»: во сколько часов обойдется вам финал «Очень странных дел» – и когда его смотреть

Видел битву с Волан-де-Мортом, но из фильма его вырезали: сериал по «Гарри Поттеру» покажет героя, предсказавшего судьбу Хогвартса