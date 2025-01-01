Идеально несовместимы

Действие разворачивается в современной Москве. София после развода с иронией классифицирует мужчин и не ждет чудес от свиданий. Макс — холостяк и ловелас, придумавший собственную «систему категорий» для девушек. Его друг Артем — стеснительный романтик, котому Макс пытается объяснить “правила игры”. Но именно встреча Артема с Алисой запускает цепочку событий, где схемы рушатся, а чувства берут верх. Рядом с героинями всегда есть Вика — подруга, которая умеет и поддержать, и подлить масла в огонь. Её прямота и неожиданные реплики становятся частью большого разговора о любви и стереотипах.