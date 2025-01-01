Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
К сожалению, постер отсутствует
Киноафиша Фильмы Идеально несовместимы

Идеально несовместимы

18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

Действие разворачивается в современной Москве. София после развода с иронией классифицирует мужчин и не ждет чудес от свиданий. Макс — холостяк и ловелас, придумавший собственную «систему категорий» для девушек. Его друг Артем — стеснительный романтик, котому Макс пытается объяснить “правила игры”. Но именно встреча Артема с Алисой запускает цепочку событий, где схемы рушатся, а чувства берут верх. Рядом с героинями всегда есть Вика — подруга, которая умеет и поддержать, и подлить масла в огонь. Её прямота и неожиданные реплики становятся частью большого разговора о любви и стереотипах.

Страна Россия
Режиссер
Равшания Махмудова
В ролях
Катерина Шпица
Катерина Шпица
Владимир Байгильдин
Александр Златопольский
Александр Златопольский
Анфиса Чехова
Ирина Пегова
Ирина Пегова
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг фильма

0.0
Оцените 0 голосов
Написать отзыв
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Август
Август
2025, Россия, драма, исторический, военный
Первый на Олимпе
Первый на Олимпе
2025, Россия, драма
Финник 2
Финник 2
2025, Россия, анимация, семейный
Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость
Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Дракула
Дракула
2025, Франция, мелодрама, фэнтези, ужасы
Трон: Арес
Трон: Арес
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Лермонтов
Лермонтов
2025, Россия / Грузия, биография
Глазами пса
Глазами пса
2025, США, ужасы, триллер
Долгая прогулка
Долгая прогулка
2025, США, ужасы
Зверопоезд
Зверопоезд
2025, Франция, боевик, анимация, комедия
Грабитель с крыши
Грабитель с крыши
2025, США, криминал, драма
Битва за битвой
Битва за битвой
2025, США, криминал, драма, триллер
До такого даже Кэмерон не додумался: легендарный Хичкок едва не снял свой «Титаник» – идея была безумной, но запретили «наверху»
Фильм с Томом Крузом перевернул традиции японского ранобэ: какой порядок нарушила «Грань будущего» и что с ней будет теперь
Ридли Скотт задумывал финал «Чужого» другим - но тогда не было бы франшизы: вот какая судьба изначально ждала Рипли
МакКонахи отказался проходить ДНК-тест: может выясниться, что его брат - Харрельсон, а отец - серийный убийца
Странный незнакомец идет с вами в горы: Быков снял свой «Перевал Дятлова» - и все равно получились «Лихие»
Угадаете, где снимали «След»? Колесили по одной области, постоянно возвращаясь в одни и те же места
Не боялся хоббитов и Гэндальфа: лишь один герой «Властелина колец» внушал Саурону ужас — и этот страх его погубил
Сейчас такое кино днем с огнем не сыщешь: 3 сильнейших фильма из «нулевых» — каждый обязателен к просмотру
Забудьте про «чуть-чуть перед сном»: во сколько часов обойдется вам финал «Очень странных дел» – и когда его смотреть
Видел битву с Волан-де-Мортом, но из фильма его вырезали: сериал по «Гарри Поттеру» покажет героя, предсказавшего судьбу Хогвартса
Мурманск в «Бенджамине Баттоне» снимали в Канаде – но сразу 2 момента здесь русские по-настоящему: «Оскар» фильму дали не зря
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше