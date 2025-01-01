Меню
Киноафиша Фильмы Миланские разговоры

Миланские разговоры

Milan Talkies 18+
Страна Индия
Продолжительность 2 часа 21 минута
Год выпуска 2019
Бюджет 200 000 000 INR
Сборы в мире $1 437
Производство Filmy Keeda Production
Другие названия
Milan Talkies
Режиссер
Тигманшу Дхулиа
Chaudhari Mitesh
В ролях
Али Фазал
Али Фазал
Шрадха Сринатх
Санджай Мишра
Ашутош Рана
Ашутош Рана
Рейтинг фильма

5.2
Оцените 10 голосов
5.2 IMDb
