Это документальный фильм о Haustor — легендарной загребской группе, сформировавшей музыкальную сцену бывшей Югославии. Это история двух творческих противоположностей: Дарко Рундека и Срджана Захера. Благодаря острым инсайтам, воссоединению в студии и ярким архивным материалам, фильм показывает, как общая восприимчивость к магии повседневной жизни однажды объединила два контрастных художественных мира, создав третий.
|2 октября 2025
|Сербия
|o.A.
|2 октября 2025
|Хорватия
|2 октября 2025
|Черногория
|o.A.