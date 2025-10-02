Меню
Третий мир
1 постер
Третий мир

Третий мир

Treci svijet
О фильме

Это документальный фильм о Haustor — легендарной загребской группе, сформировавшей музыкальную сцену бывшей Югославии. Это история двух творческих противоположностей: Дарко Рундека и Срджана Захера. Благодаря острым инсайтам, воссоединению в студии и ярким архивным материалам, фильм показывает, как общая восприимчивость к магии повседневной жизни однажды объединила два контрастных художественных мира, создав третий.

Третий мир - trailer
Третий мир  trailer
Страна Хорватия
Продолжительность 1 час 41 минута
Год выпуска 2025
Премьера в мире 2 октября 2025
Дата выхода
2 октября 2025 Сербия o.A.
2 октября 2025 Хорватия
2 октября 2025 Черногория o.A.
Сборы в мире $13 565
Производство Interfilm, Dan Mrak
Другие названия
Treci svijet, Treći svijet
Режиссер
Арсен Оремович
В ролях
Дарко Рандек
Срджан Захер
Срджан Гулич Гул
Дамир Прица Кафка
Зоран Заец
Рейтинг фильма

7.7
10 голосов
7.3 IMDb
Третий мир - trailer
Третий мир Trailer
