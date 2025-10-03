Меню
О фильме
Расписание
Персоны
Постеры
1 постер
Пойду
0
Не пойду
0
Киноафиша
Фильмы
Партизан
Партизан
Skarbek
18+
Напомним о выходе в прокат
боевик
триллер
Пойду
0
Не пойду
0
Страна
Польша / Франция
Продолжительность
1 час 48 минут
Год выпуска
2024
Премьера в мире
3 октября 2025
Дата выхода
3 октября 2025
Польша
Бюджет
7 500 000 GBP
Сборы в мире
$2 224
Производство
Media Finance Capital, Sisyphus Sp
Другие названия
The Partisan, Partisanos, Skarbek
Режиссер
Джеймс Маркванд
В ролях
Morgane Polanski
Малкольм МакДауэлл
Ингвар Эггерт Сигюрдссон
Фредерик Шмидт
Петр Адамчик
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма
6.2
Оцените
10
голосов
5.2
IMDb
Написать отзыв
Смотреть в кино
Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Сообщить о выходе в прокат
Отзывы о фильме
Обсудить в чате
Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
