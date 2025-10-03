Меню
Постер фильма Партизан
1 постер
Пойду 0
Не пойду 0
Киноафиша Фильмы Партизан

Партизан

Skarbek 18+
Напомним о выходе в прокат
Пойду 0
Не пойду 0
Страна Польша / Франция
Продолжительность 1 час 48 минут
Год выпуска 2024
Премьера в мире 3 октября 2025
Дата выхода
3 октября 2025 Польша
Бюджет 7 500 000 GBP
Сборы в мире $2 224
Производство Media Finance Capital, Sisyphus Sp
Другие названия
The Partisan, Partisanos, Skarbek
Режиссер
Джеймс Маркванд
В ролях
Morgane Polanski
Малкольм МакДауэлл
Малкольм МакДауэлл
Ингвар Эггерт Сигюрдссон
Ингвар Эггерт Сигюрдссон
Фредерик Шмидт
Фредерик Шмидт
Петр Адамчик
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг фильма

6.2
Оцените 10 голосов
5.2 IMDb
Написать отзыв
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Август
Август
2025, Россия, драма, исторический, военный
Первый на Олимпе
Первый на Олимпе
2025, Россия, драма
Финник 2
Финник 2
2025, Россия, анимация, семейный
Горыныч
Горыныч
2025, Россия, приключения, сказка
Алиса в Стране чудес
Алиса в Стране чудес
2025, Россия, мюзикл
Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость
Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Дракула
Дракула
2025, Франция, мелодрама, фэнтези, ужасы
Трон: Арес
Трон: Арес
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Лермонтов
Лермонтов
2025, Россия / Грузия, биография
Глазами пса
Глазами пса
2025, США, ужасы, триллер
Долгая прогулка
Долгая прогулка
2025, США, ужасы
Битва за битвой
Битва за битвой
2025, США, криминал, драма, триллер
