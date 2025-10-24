Меню
Постер фильма TheatreHD: Оперный фестиваль в Санкт-Маргаретен: Аида
1 постер Билеты от 1000 ₽
TheatreHD: Оперный фестиваль в Санкт-Маргаретен: Аида

TheatreHD: Оперный фестиваль в Санкт-Маргаретен: Аида

St. Margarethen: Aida 18+
Билеты от 1000 ₽

О фильме

Шедевр Верди в самом сердце римской каменоломни – грандиозная машина времени для меломановМасштабный спектакль в уникальной локации оперного фестиваля в Санкт-Маргаретен, поставленный Робертом Герцлем среди романтических пейзажей древнеримского карьера и воплощённый на киноэкране знаменитым дуэтом режиссёров Долезала и Россахера.История запретной любви между египетским военачальником Радамесом и прекрасной эфиопской принцессой Аидой словно переносят зрителей в настоящий Древний Та-Кемет: более 400 участников на сцене, пиротехнические спецэффекты, лошади, колесницы и даже слоны. И это не степенно шагающие театральные животные – лошади и колесницы въезжают рысью и часто переходят в галоп. Слоны взрослые и по-настоящему огромные. Священный танец жриц и танец после Триумфального марша исполняют десятки артистов. Древние египетские статуи освещены огромным количеством полыхающих факелов, а храм насчитывает несколько этажей и далёк от условной декорации.Музыкальное сопровождение этой поистине грандиозной постановки возглавляет австрийский дирижёр Эрнст Мерцендорфер, тонко чувствующий красочную драму Верди, искусное сочетание динамизма и помпезности, незабываемые большие хоры и тонкость вокального и инструментального письма.Огромная, зрелищная, буйно-романтичная древнеримская каменоломня Санкт-Маргаретен, расположенная в австрийском Бургенланде – идеальная оперная сцена для красочной «Аиды» Джузеппе Верди. Эта постановка одной из наиболее знаменитых опер гения представляет собой настоящее пиршество для всех чувств, а римские развалины – идеальная площадка для оперных спектаклей под открытым небом. «Большая опера» Верди, разумеется, требует масштабности, и здесь в сцене Триумфального марша принимают участие живые лошади, слоны и более 400 статистов – не считая общей роскоши постановки. Оперный фестиваль в Санкт-Маргаретен в Австрии и его необычное место действия считаются одним из наиболее интересных оперных фестивалей Европы. Ежегодно его посещают более 220 000 зрителей. «Эта “Аида” находится за пределами всех привычных стандартов. Она уникальна». (Münchner Abendzeitung)

Страна Италия
Продолжительность 2 часа 37 минут
Год выпуска 2004
Режиссер
Руди Долезал
Ханнес Россахер
Режиссер

Рейтинг фильма

0.0
Смотреть в кино Расписание и билеты
Киноквартал на Варшавской
19:30 от 1000 ₽
Космик Марьина Роща
19:30 от 1000 ₽
Полное расписание и билеты
«TheatreHD: Оперный фестиваль в Санкт-Маргаретен: Аида» в кинотеатрах

пт 24 сб 25 пт 31
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Киноквартал на Варшавской
Варшавская
2D
19:30 от 1000 ₽
Космик Марьина Роща г. Москва, ул. Шереметьевская, 20, ТЦ «Капитолий Марьина Роща»
2D
19:30 от 1000 ₽
Космик Щелковский г. Москва, Щелковское ш., 100, корп. 100, ТЦ «Щелково»
2D
19:30 от 1000 ₽
Почтальон Печкин наверняка прошел бы тест на 5/5, а вы? Вспомните фильм СССР по кадру с велосипедом
