Постер фильма Don't Let's Go to the Dogs Tonight
1 постер
Киноафиша Фильмы Don't Let's Go to the Dogs Tonight

Don't Let's Go to the Dogs Tonight

Don't Let's Go to the Dogs Tonight 18+
Страна ЮАР
Продолжительность 1 час 39 минут
Год выпуска 2024
Бюджет $1 400 000
Сборы в мире $808 625
Производство Rose and Oaks Media
Другие названия
Don't Let's Go to the Dogs Tonight, Feras no Jardim
Режиссер
Эмбет Дэвидц
Эмбет Дэвидц
В ролях
Lexi Venter
Эмбет Дэвидц
Эмбет Дэвидц
Zikhona Bali
Anina Reed
Shilubana N Fumani
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг фильма

7.1
Оцените 10 голосов
7.1 IMDb
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Кадры из фильма
