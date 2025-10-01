После трагического случая, который перевернул всю ее жизнь, мать превращает дом, истинное произведение высоких технологий, в коварную ловушку для чудовищного убийцы дочери. Начинается напряженная игра в кошки-мышки, где каждый ход, решение может стать роковым. Обе стороны погружаются в невероятно опасный психологический поединок, где страх, решимость и интеллект становятся ключевыми инструментами выживания.
СтранаСША
Продолжительность1 час 27 минут
Год выпуска2024
Премьера онлайн1 октября 2025
Премьера в мире1 октября 2025
ПроизводствоSP Media Group
Другие названия
Hard Home, Karm kodu, Maison vengeresse, Zorlu Ev, Сложный дом