Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма Сложный дом
Постер фильма Сложный дом
Рейтинги
4.1 Рейтинг IMDb: 4.1
Оцените
2 постера
Пойду 0
Не пойду 0
Киноафиша Фильмы Сложный дом

Сложный дом

Hard Home 18+
Напомним о выходе в прокат
Пойду 0
Не пойду 0

О фильме

После трагического случая, который перевернул всю ее жизнь, мать превращает дом, истинное произведение высоких технологий, в коварную ловушку для чудовищного убийцы дочери. Начинается напряженная игра в кошки-мышки, где каждый ход, решение может стать роковым. Обе стороны погружаются в невероятно опасный психологический поединок, где страх, решимость и интеллект становятся ключевыми инструментами выживания.
Страна США
Продолжительность 1 час 27 минут
Год выпуска 2024
Премьера онлайн 1 октября 2025
Премьера в мире 1 октября 2025
Производство SP Media Group
Другие названия
Hard Home, Karm kodu, Maison vengeresse, Zorlu Ev, Сложный дом
Режиссер
Джеймс Бэмфорд
В ролях
Симона Кэссел
Симона Кэссел
Эндрю Ховард
Эндрю Ховард
Джозеф Миллсон
Джозеф Миллсон
Рейчел Адедеджи
Рози Дэй
Рози Дэй
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг фильма

4.1
Оцените 10 голосов
4.1 IMDb
Написать отзыв
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Август
Август
2025, Россия, драма, исторический, военный
Первый на Олимпе
Первый на Олимпе
2025, Россия, драма
Финник 2
Финник 2
2025, Россия, анимация, семейный
Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость
Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Дракула
Дракула
2025, Франция, мелодрама, фэнтези, ужасы
Трон: Арес
Трон: Арес
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Лермонтов
Лермонтов
2025, Россия / Грузия, биография
Глазами пса
Глазами пса
2025, США, ужасы, триллер
Долгая прогулка
Долгая прогулка
2025, США, ужасы
Зверопоезд
Зверопоезд
2025, Франция, боевик, анимация, комедия
Грабитель с крыши
Грабитель с крыши
2025, США, криминал, драма
Битва за битвой
Битва за битвой
2025, США, криминал, драма, триллер
«Я буквально рыдал»: над этими мелодрамами даже Квентин Тарантино заливается слезами, как мальчишка
«Шурик так не сможет!» — кричал Гайдай: как за 40 рублей и три бутылки родилась машина времени в фильме «Иван Васильевич меняет профессию»
Скорая смерть или память об отце? У татуировки Элли из «Одних из нас» смысл глубже, чем кажется
«Треш-хоррор, предвосхитивший "Субстанцию"»: 3 фильма, после которых вы не заснете (и не всегда от страха) – если «Оно» и «Звонок» уже надоели
Странный незнакомец идет с вами в горы: Быков снял свой «Перевал Дятлова» - и все равно получились «Лихие»
В «Мажоре» даже не напрягся: Прилучный никогда не скрывал, какая роль далась ему кровью и потом
Забудьте про «чуть-чуть перед сном»: во сколько часов обойдется вам финал «Очень странных дел» – и когда его смотреть
МакКонахи отказался проходить ДНК-тест: может выясниться, что его брат - Харрельсон, а отец - серийный убийца
Новый сериал с Эклсом мог повторить успех «Сверхов», но его закрыли без объяснения причин: а ведь актер мечтал о нем с детства
Видел битву с Волан-де-Мортом, но из фильма его вырезали: сериал по «Гарри Поттеру» покажет героя, предсказавшего судьбу Хогвартса
Не боялся хоббитов и Гэндальфа: лишь один герой «Властелина колец» внушал Саурону ужас — и этот страх его погубил
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше