Молодой артист Севастопольского театра Андрей Стаханов изнывает от невозможности жить полной грудью. Он играет героев на сцене, но в жизни ни разу не ощутил, что значит настоящие приключения, настоящая любовь и настоящая цель.Андрей отправляется в Арктику, чтобы найти себя, свою любовь и своё предназначение. По пути он встречает людей, для которых каждодневная жизнь в приключениях – уже привычка. Вместе с ними ему предстоит совершить научное открытие и выяснить, почему же всё-таки вымерли мамонты…