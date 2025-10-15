Три судьбы. Одно зло. Якутск, где за фасадом обыденности скрывается потусторонний ужас. Узнай как защитить себя от призраков… Туйаара - деревенская простушка, срывается в Якутск, мечтая о новой жизни. Снимает крохотную квартирку по смехотворной цене. Только вот за этой щедростью прячется нечто зловещее, древнее зло, что угнездилось в стенах старого дома... Айталыына Яковлева в главной роли Туйаары растопит ваше сердце своей искренностью и душевностью. Каждый узнает в ней себя, свои страхи и переживания