Постер фильма Призраки Якутска
1 постер
Киноафиша Фильмы Призраки Якутска

Призраки Якутска

Prizraki YAkutska 18+
О фильме

Три судьбы. Одно зло. Якутск, где за фасадом обыденности скрывается потусторонний ужас. Узнай как защитить себя от призраков… Туйаара - деревенская простушка, срывается в Якутск, мечтая о новой жизни. Снимает крохотную квартирку по смехотворной цене. Только вот за этой щедростью прячется нечто зловещее, древнее зло, что угнездилось в стенах старого дома... Айталыына Яковлева в главной роли Туйаары растопит ваше сердце своей искренностью и душевностью. Каждый узнает в ней себя, свои страхи и переживания

Призраки Якутска  трейлер
Страна Россия
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2025
Режиссер
Константин Тимофеев
Рейтинг фильма

0.0
Оцените 0 голосов
Отзывы о фильме Обсудить в чате
pavel.evorsky19 15 октября 2025, 20:33
Мда 🤦‍♀️ Там-то снимать фильмы 🤣
Призраки Якутска Трейлер
