TheatreHD: Зальцбург. Игрок

Salzburg Festival: The Gambler 18+
Билеты от 1000 ₽
О фильме

Азарт и страсти, деньги и отчаяние: Асмик Григорян в постановке Селларса по роману Достоевского. Прокофьев упростил и оптимизировал сюжет «Игрока» Достоевского, сократив количество актеров до десяти, а Питер Селларс, удивительно эффектно обыграв специфическое пространство зальцбургской сцены Фельзенрайтшуле, осовременил и политизировал события. Сотовые телефоны, электронные письма, экопротесты и морализаторство, осуждающее капитализм, — и все это на фоне настоящего светового шоу с огромными рулетками, взмывающими в воздух, как НЛО. Кто из персонажей тот самый Игрок? Возможно, отставной Генерал в исполнении китайского баса Пэйсинь Чэня или его родственница Бабуленька (Виолета Урмана). Или учитель генеральских детей Алексей (Шон Паниккар). Или она — роковая женщина Полина, блестящая литовская сопрано Асмик Григорян? Обладая невероятным личным магнетизмом и мощным, драматическим голосом, эта уникальная артистка становится центром сложной интриги. Венский филармонический оркестр под руководством Тимура Зангиева представляет поистине великолепный звуковой ландшафт. В тонко сбалансированных пассажах — все желания и разочарования душ, балансирующих на грани разрушения, которые исследуются в шедевре Достоевского, досконально изучены в партитуре и наконец слились в захватывающую звуковую «психограмму» глубин человеческой натуры. Действие «Игрока» С.Прокофьева по одноименному роману Ф.М.Достоевского разворачивается в вымышленном городе Рулеттенбурге, месте встречи разных людей с разными интересами и конфликтами. Среди этих людей — отставной генерал, задолжавший алчному маркизу; племянница генерала Полина и влюбленный в нее Алексей. Режиссер Питер Селларс, известный своими глубокими интерпретациями не самых известных шедевров, ставит перед нами задачу последовать примеру Достоевского и Прокофьева и отважно заглянуть в глаза собственным внутренним демонам. Музыкальное руководство российского дирижера Тимура Зангиева прекрасно оттеняет блестящих вокалистов: «Асмик Григорян поет страстную Полину, а Шон Паниккар великолепно справляется с партией Алексея» (Financial Times).

Страна Австрия
Продолжительность 2 часа 12 минут
Год выпуска 2024
Премьера в мире 26 октября 2025
Дата выхода
26 октября 2025 Казахстан 18+
Режиссер
Питер Селларс
Рейтинг фильма

0.0
Оцените 0 голосов
