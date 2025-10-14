Меню
Киноафиша Фильмы Секс для чайников

Секс для чайников

Seks dla opornych
Страна Польша
Продолжительность 1 час 35 минут
Год выпуска 2025
Премьера в мире 14 октября 2025
Дата выхода
14 октября 2025 Польша
Другие названия
Seks dla opornych
Режиссер
Rafal Skalski
В ролях
Петр Адамчик
Хелена Энглерт
Хелена Энглерт
Илёна Островская
Mikolaj Matczak
