Карамело
Caramelo
комедия
драма
семейный
Карамело
Страна
Бразилия
Год выпуска
2025
Премьера онлайн
8 октября 2025
Премьера в мире
8 октября 2025
Производство
Migdal Filmes
Другие названия
Caramelo, Карамело, 可拉米洛
Режиссер
Diego Freitas
В ролях
Адемара
Кристина Перейра
Rafael Vitti
Carolina Ferraz
Arianne Botelho
Рейтинг фильма
7.1
11
голосов
7.2
IMDb
