Постер фильма Карамело
1 постер
Киноафиша Фильмы Карамело

Карамело

Caramelo
Карамело - trailer
Карамело  trailer
Страна Бразилия
Год выпуска 2025
Премьера онлайн 8 октября 2025
Премьера в мире 8 октября 2025
Производство Migdal Filmes
Другие названия
Caramelo, Карамело, 可拉米洛
Режиссер
Diego Freitas
В ролях
Адемара
Кристина Перейра
Кристина Перейра
Rafael Vitti
Carolina Ferraz
Arianne Botelho
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг фильма

7.1
Оцените 11 голосов
7.2 IMDb
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Трейлеры фильма Все трейлеры
Карамело - trailer
Карамело Trailer
Кадры из фильма
