Популярность блогера Кайсара стремительно падает, а его контент больше не вызывает интереса у подписчиков. Все попытки вернуть внимание аудитории проваливаются, а бывшие рекламодатели начинают требовать возврат денег. В отчаянии Кайсар, будучи пьяным, выкладывает видео с заявлением, что собирается прыгнуть с водопада. Неожиданно ролик становится вирусным, и тысячи людей требуют продолжения. Так начинается авантюрное путешествие: Кайсар вместе с Нурболом, Тауасаром, Дианой и ее помощником Жумабеком отправляется к таинственному водопаду, куда до них не ступала нога ни одного человека. Но по прибытии их встречает дикий женский племенной народ, живущий по своим суровым законам. Видео ради хайпа превращается в самое безумное и незабываемое приключение в их жизни…
|25 сентября 2025
|Казахстан
|16+