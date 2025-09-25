Меню
Постер фильма Джунглилау
1 постер
Киноафиша Фильмы Джунглилау

Джунглилау

Junglilau
О фильме

Популярность блогера Кайсара стремительно падает, а его контент больше не вызывает интереса у подписчиков. Все попытки вернуть внимание аудитории проваливаются, а бывшие рекламодатели начинают требовать возврат денег. В отчаянии Кайсар, будучи пьяным, выкладывает видео с заявлением, что собирается прыгнуть с водопада. Неожиданно ролик становится вирусным, и тысячи людей требуют продолжения. Так начинается авантюрное путешествие: Кайсар вместе с Нурболом, Тауасаром, Дианой и ее помощником Жумабеком отправляется к таинственному водопаду, куда до них не ступала нога ни одного человека. Но по прибытии их встречает дикий женский племенной народ, живущий по своим суровым законам. Видео ради хайпа превращается в самое безумное и незабываемое приключение в их жизни…

Джунглилау - трейлер
Джунглилау  трейлер
Страна Казахстан
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2025
Премьера в мире 25 сентября 2025
Дата выхода
25 сентября 2025 Казахстан 16+
Режиссер
Дархан Саркенов
Рейтинг фильма

0.0
Оцените 2 голоса
Трейлеры фильма Все трейлеры
