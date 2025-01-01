Мамина Роза

Сюрприз от Кэмерона: уже в ноябре выйдет сразу два новых фильма, связанных с «Аватаром»

7 лет казалось, что это невозможно: в «Магической битве» официально появился герой эпичнее и круче Годжо Сатору

«Это была суровая зима»: фанаты уверены, что Шрек сожрал собственных сыновей — вот как к этому пришли

Осторожно: вызывает острое желание устроить марафон! 5 коротких хоррор-сериалов, которые не захочется выключать до самого конца

На Хэллоуин будет не по себе и взрослым: топ-5 фильмов для детей, которые на самом деле страшнее, чем должны быть

Хорошо помните цитаты из фильма «Жестокий романс»? Тогда отличите их от реплик из «Служебного романа» (тест)

Как звали Фею-крестную из «Шрэка»? Изначально она должна была появиться еще в первой части – и совсем в другом амплуа

Зрители все поняли после второй части «Шрэка»: заточение Фионы в башне всегда было обманом

«Интерстеллар» даже не попал: вот какие фильмы XXI века действительно заслужили место в топ-5 Sci-Fi

Этого режиссера Нолан обожает, а Тарантино терпеть не может — он снял триллеры, от которых все до сих пор в восторге