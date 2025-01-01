Меню
О фильме
Расписание
Персоны
Постеры
1 постер
Потерянная команда мечты
Потерянная команда мечты
Izgubljeni Dream Team
Напомним о выходе в прокат
документальный
спорт
Страна
Хорватия / Словения / Италия / Сербия
Продолжительность
1 час 25 минут
Год выпуска
2025
Бюджет
€0
Производство
Articolture, Hrvatska Radiotelevizija (HRT), Sekvenca
Режиссер
Jure Pavlovic
В ролях
Toni Kukoc
Vlade Divac
Dino Radja
Jurij Zdovc
Dusan Ivkovic
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма
8.3
Оцените
10
голосов
8.3
IMDb
