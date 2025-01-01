Что происходит ночью

«Партизаны»: новый военный сериал НТВ о борьбе, предательстве и цене человеческого выбора

Думаете, знаете, как делаются телеэфиры? Этот сериал о новостях раскроет закулисье ТВ-редакций — и это очень смешно

Эти новые детективные сериалы сводят зрителей с ума — вы точно залипнете

Страсти кипят, как в «Великолепном веке»: 5 турдизи с самыми горячими поцелуями и оценками 7.4+ — согреют осенним вечером

«Все осталось таким же»: жителям Хабаровска тошно смотреть 2 сезон «Лихих» — шедевр Быкова хвалят, но выключают уже на 1 серии

Ghibli больше не №1: в Японии появился новый кумир — аниме, которое потопило «Унесенных призраками» и другие хиты Миядзаки

«Паки, паки, иже херувимы»: угадаете ли вы смысл фраз на старорусском из «Ивана Васильевича» (тест)

Рейтинг 7.8+ у обеих: режиссер «Близкого врага» до «Невского» снял 2 роскошных драмы — в первой Рожков, от второй кровь стынет в жилах

«Док не ездит на чертовом Мустанге»: культовый DeLorean попал в «Назад в будущее» из-за скандала с «запрещенкой» (да, реклама — ни при чем!)

Фанаты уверены: лучший друг Гарри Поттера не тот, кем кажется — и даже Роулинг не стала отмалчиваться