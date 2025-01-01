Коротко, жёстко, незабываемо: 6 мини-сериалов триллеров с высочайшими оценками зрителей

Эти новые детективные сериалы сводят зрителей с ума — вы точно залипнете

«Альтер» с актером из «Гарри Поттера» и тройкой россиян получил у русскоязычных зрителей 4,9 балла, на Западе — гораздо лучше

«Док не ездит на чертовом Мустанге»: культовый DeLorean попал в «Назад в будущее» из-за скандала с «запрещенкой» (да, реклама — ни при чем!)

«Все осталось таким же»: жителям Хабаровска тошно смотреть 2 сезон «Лихих» — шедевр Быкова хвалят, но выключают уже на 1 серии

Рейтинг 7.8+ у обеих: режиссер «Близкого врага» до «Невского» снял 2 роскошных драмы — в первой Рожков, от второй кровь стынет в жилах

Страсти кипят, как в «Великолепном веке»: 5 турдизи с самыми горячими поцелуями и оценками 7.4+ — согреют осенним вечером

Фанаты уверены: лучший друг Гарри Поттера не тот, кем кажется — и даже Роулинг не стала отмалчиваться

«Я узнал, что у меня…» в «Брате 2» оказался случайно: правду о легендарном стишке узнали 25 лет спустя — спасибо сыну Балабанова

В «Бэтмене 2» появится уникальный злодей, которого не было даже у Нолана: Ривз не называет имя, но Паттинсон «спалил» контору