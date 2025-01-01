Меню
Фро

18+
О фильме

Главная героиня, Фрося, тяжело переживает временную разлуку с мужем, уехавшим в далекую командировку. Фрося настолько погружена в свои переживания, что почти не живет, пока рядом нет мужа. Она превращается в одно сплошное ожидание, теряет интерес к учебе и развлечениям. Чтобы вернуть супруга, Фрося даже посылает ему ложную телеграмму о смерти. У мужа Фроси свои интересы: он спешит строить новое общество, желая счастья для всех, и в его мечтах жене отведено не самое главное место. В финале Фрося смиряется со своей судьбой. Героиня понимает, что ей всю жизнь придется подстраиваться, а не жить, как велит ей сердце.

Страна Россия
Режиссер
Светлана Филиппова
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг мультфильма

0.0
Оцените 0 голосов
