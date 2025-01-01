Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Спектакли
Концерты
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Площадки
Выставки
О мультфильме
Расписание
Персоны
К сожалению, постер отсутствует
Киноафиша
Фильмы
Анимационные страницы ЖЗЛ. Грин, Маяковский, Чехов
Анимационные страницы ЖЗЛ. Грин, Маяковский, Чехов
18+
Напомним о выходе в прокат
анимация
биография
Страна
Россия
Режиссер
Ирина Евтеева
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг мультфильма
0.0
Оцените
0
голосов
Написать отзыв
Смотреть в кино
Сейчас мультфильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот мультфильм снова появится в прокате
Сообщить о выходе в прокат
Отзывы о мультфильме
Обсудить в чате
Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
В прокате
Премьеры
Онлайн
Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость
Отзывы
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Долгая прогулка
Рецензия
Отзывы
2025, США, ужасы
Дракула
Рецензия
Отзывы
2025, Франция, мелодрама, фэнтези, ужасы
Клёвый УLove
Отзывы
2025, Россия, комедия, мелодрама
Зверопоезд
Отзывы
2025, Франция, боевик, анимация, комедия
Альтер
Отзывы
2025, Канада, боевик, фантастика
Выход 8
Рецензия
Отзывы
2025, Япония, приключения, ужасы, детектив
Вниз
Отзывы
2025, Россия, боевик, мелодрама, триллер
Заклятие 4: Последний обряд
Рецензия
Отзывы
2025, США, ужасы
Тогда. Сейчас. Потом
Отзывы
2024, США, драма
Доктор Динозавров
Отзывы
2025, Россия, анимация
Пункт назначения: Смертельная игра
Отзывы
2025, Новая Зеландия / Парагвай, ужасы
Marvel, снимай корону: после выхода этого фильма стало понятно — все доллары в прокате будут собирать явно не блокбастеры
«Партизаны»: новый военный сериал НТВ о борьбе, предательстве и цене человеческого выбора
Армейский код «335» в фильме «ДМБ»: что на самом деле прапор зашифровал в свою шутку
Когда не хватает исторического экшена: топ-5 сериалов, которые стоит посмотреть после «Короля и завоевателя»
Думали, со Снейпом все плохо? Роль Волан-де-Морта в сериале «Гарри Поттер» может сыграть женщина — Темный Лорд станет Темной Леди
«Док не ездит на чертовом Мустанге»: культовый DeLorean попал в «Назад в будущее» из-за скандала с «запрещенкой» (да, реклама — ни при чем!)
«Я узнал, что у меня…» в «Брате 2» оказался случайно: правду о легендарном стишке узнали 25 лет спустя — спасибо сыну Балабанова
«Все осталось таким же»: жителям Хабаровска тошно смотреть 2 сезон «Лихих» — шедевр Быкова хвалят, но выключают уже на 1 серии
Ghibli больше не №1: в Японии появился новый кумир — аниме, которое потопило «Унесенных призраками» и другие хиты Миядзаки
Рейтинг 7.8+ у обеих: режиссер «Близкого врага» до «Невского» снял 2 роскошных драмы — в первой Рожков, от второй кровь стынет в жилах
В «Бэтмене 2» появится уникальный злодей, которого не было даже у Нолана: Ривз не называет имя, но Паттинсон «спалил» контору
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667