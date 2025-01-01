По сюжету, отец маленькой Маши перед отправкой на фронт зашивает внутрь игрушечного медвежонка Потапыча прощальное письмо. Благодаря этому игрушка оживает, становится ей лучшим другом, и помогает девочке пережить войну, справиться с потерей отца и найти маму, с которой они теряются во время эвакуации. Но жизнь разлучает лучших друзей. А спустя 60 лет, когда уже никакой надежды найтись не остается, в жизни разочаровавшегося Потапыча появляется добрая девочка Женя, которая намерена отыскать Машу, и вернуть Потапычу веру в людей.