Постер фильма Крутой парень
1 постер
Киноафиша Фильмы Крутой парень

Крутой парень

Bullet Boy 18+
О фильме

Рики, только что вышел из тюрьмы для малолетних правонарушителей. Он едет домой в Хакни, твердо решив больше не ввязываться в неприятности, но неприятности сами находят его. Уличная потасовка с грубияном, оскорбившим его лучшего друга Уисдома, перерастает в конфликт, грозящий выйти из-под контроля.

Двенадцатилетний Куртис понимает, что Рики не самый достойный пример для подражания, но боготворит брата. Не возникнет ли у Куртиса, несмотря на предупреждения матери и поддержку ее друзей, желание стать таким же крутым «плохим парнем», как Рики?

Страна Великобритания
Продолжительность 1 час 29 минут
Год выпуска 2004
Бюджет 1 000 000 GBP
Сборы в мире $572 990
Производство BBC Film, UK Film Council, Shine
Другие названия
Bullet Boy, Bullet boy - lohduttomat luodit, Bullet Boy - Sem Perdão, Epikindyno proastio, The Boys, Крутой парень
Режиссер
Сол Дибб
В ролях
Эшли Уолтерс
Эшли Уолтерс
Luke Fraser
Leon Black
Клер Перкинс
Sharea Samuels
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг фильма

6.5
Оцените 10 голосов
6.5 IMDb
