Рики, только что вышел из тюрьмы для малолетних правонарушителей. Он едет домой в Хакни, твердо решив больше не ввязываться в неприятности, но неприятности сами находят его. Уличная потасовка с грубияном, оскорбившим его лучшего друга Уисдома, перерастает в конфликт, грозящий выйти из-под контроля.

Двенадцатилетний Куртис понимает, что Рики не самый достойный пример для подражания, но боготворит брата. Не возникнет ли у Куртиса, несмотря на предупреждения матери и поддержку ее друзей, желание стать таким же крутым «плохим парнем», как Рики?