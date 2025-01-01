Меню
Елизавета продолжает воспитывать детей, занимается государственными делами и достойно противостоит козням своей свекрови. Когда они вместе с графом Андраши уезжают в Венгрию, чтобы успокоить взбунтовавшихся дворян, эрцгерцогиня Софи распространяет слухи об их романе. Дипломатическая миссия успешно выполнена, но тяжелая болезнь вынуждает Елизавету отправиться на лечение в Грецию. Едва выздоровев, она едет навстречу Францу-Иосифу, чтобы опровергнуть злые домыслы свекрови и посетить итальянские владения Австро-Венгрии. Несмотря на недовольство австрийским владычеством, итальянские вельможи, покоренные благородством Елизаветы, склоняют головы перед царственной четой…

Страна Австрия
Продолжительность 1 час 49 минут
Год выпуска 1957
Производство Erma-Film
Другие названия
Sissi - Schicksalsjahre einer Kaiserin, Sissi: The Fateful Years of an Empress, Sissi face à son destin, Sissi y su destino, Destino di una imperatrice, El destí de Sissí, El destino de Sissi, Sissi, Sissi - älskad kejsarinna, Sissi - Destino di un'Imperatrice, Sissi - Il destino di un'imperatrice, Sissi - keisarinnan kohtalonvuodet, Sissi - kohtalon vuodet, Sissi - Losy cesarzowej, Sissi - Sorsdöntő évek, Sissi - The Fateful Years, Sissi - Usodna leta cesarice, Sissi e o Destino, Sissi e Seu Destino, Sissi paa Tronen, Sissi, císařovnina osudová léta, Sissi, de woelige jaren, Sissi, Keizerin en moeder, Sissi: Osudová léta císařovny, Sissi: Osudové roky cisárovnej, Sissin kohtalonvuodet, Σίσυ, η πονεμένη αυτοκράτειρα, Τα μοιραία χρόνια της Σίσυ, Сиси: Съдбовните години, Сиси: Съдбовните години на една императрица, Сисси: Трудные годы императрицы, Сіссі - доленосні роки імператриці, エリザベート3 運命の歳月, 茜茜公主3：皇后的命运
Режиссер
Эрнст Маришка
В ролях
Роми Шнайдер
Роми Шнайдер
Карлхайнц Бём
Магда Шнайдер
Густав Кнут
Ута Франц
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг фильма

6.6
Оцените 10 голосов
6.6 IMDb
Сисси: Трудные годы императрицы
