Елизавета продолжает воспитывать детей, занимается государственными делами и достойно противостоит козням своей свекрови. Когда они вместе с графом Андраши уезжают в Венгрию, чтобы успокоить взбунтовавшихся дворян, эрцгерцогиня Софи распространяет слухи об их романе. Дипломатическая миссия успешно выполнена, но тяжелая болезнь вынуждает Елизавету отправиться на лечение в Грецию. Едва выздоровев, она едет навстречу Францу-Иосифу, чтобы опровергнуть злые домыслы свекрови и посетить итальянские владения Австро-Венгрии. Несмотря на недовольство австрийским владычеством, итальянские вельможи, покоренные благородством Елизаветы, склоняют головы перед царственной четой…